Після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн мастила

Затоплена в результаті підриву Каховська ГЕС. Фото: росЗМІ

Підрив Каховської ГЕС спричинив серйозну екологічну катастрофу. У води Дніпра потрапило 150 тонн машинного мастила, ще 300 тонн можуть забруднити річку найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Під час екстреного засідання Ради нацбезпеки та оборони членам РНБО повідомили про серйозну екологічну катастрофу, яку спровокував підрив Каховської ГЕС.

Після підриву гідроелектростанції у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила із механізмів ГЕС.

Ситуація тільки погіршуватиметься

На жаль, цей витік не є остаточним.

Надалі є ризик, що у воду Дніпра потрапить ще близько 300 тонн мастила, що тільки погіршить екологічну ситуацію у самому Дніпрі та Чорноморському басейні.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.

Сама Каховська ГЕС майже повністю була похована під водою з Каховського водосховища.