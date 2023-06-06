Після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн мастила
Підрив Каховської ГЕС спричинив серйозну екологічну катастрофу. У води Дніпра потрапило 150 тонн машинного мастила, ще 300 тонн можуть забруднити річку найближчим часом.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.
Екологічна катастрофа на Дніпрі
Під час екстреного засідання Ради нацбезпеки та оборони членам РНБО повідомили про серйозну екологічну катастрофу, яку спровокував підрив Каховської ГЕС.
Після підриву гідроелектростанції у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила із механізмів ГЕС.
Ситуація тільки погіршуватиметься
На жаль, цей витік не є остаточним.
Надалі є ризик, що у воду Дніпра потрапить ще близько 300 тонн мастила, що тільки погіршить екологічну ситуацію у самому Дніпрі та Чорноморському басейні.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.
Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.
Сама Каховська ГЕС майже повністю була похована під водою з Каховського водосховища.