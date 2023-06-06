После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла

Затопленная в результате подрыва Каховская ГЭС. Фото: росСМИ

Подрыв Каховской ГЭС вызвал серьезную экологическую катастрофу. В воду Днепра попало 150 тонн машинного масла, еще 300 тонн могут загрязнить реку в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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В ходе экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны членам СНБО сообщили о серьезной экологической катастрофе, которую спровоцировал подрыв Каховской ГЭС.

После подрыва гидроэлектростанции в Днепр попало более 150 тонн машинного масла из механизмов ГЭС.

Ситуация будет только ухудшаться

К сожалению, эта утечка не является окончательной.

В дальнейшем есть риск, что в воду Днепра попадет еще около 300 тонн машинного масла, что только усугубит экологическую ситуацию в самом Днепре и Черноморском бассейне.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.

Сама Каховская ГЭС почти полностью была похоронена под водой из Каховского водохранилища.