Посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине
Посол США Бриджит Бринк заявила, что массированная комбинированная атака РФ на Украину в ночь на 29 марта — варварские усилия оставить страну без электроэнергии. Она отметила необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь для защиты от российских обстрелов.
Об этом Бриджит Бринк написала в своем Twitter.
Реакция Бринк на комбинированную атаку по Украине 29 марта
"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Варварские усилия России лишить электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно", — заявила посол.
Бринк также подчеркнула необходимость оказать Украине всю необходимую помощь, чтобы наше государство могло защищаться от российских атак.
Массированный обстрел Украины 29 марта
Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.
Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один человек, сейчас он в тяжелом состоянии.
Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, которая оказалась под прицелом вражеских дронов, а также во Львовской и Ивано-Франковской.
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