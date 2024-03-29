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Посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине

29 марта 2024 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: twitter/USAmbKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Посол США Бриджит Бринк заявила, что массированная комбинированная атака РФ на Украину в ночь на 29 марта — варварские усилия оставить страну без электроэнергии. Она отметила необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь для защиты от российских обстрелов.

Об этом Бриджит Бринк написала в своем Twitter.

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"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Варварские усилия России лишить электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно", — заявила посол.

Бринк также подчеркнула необходимость оказать Украине всю необходимую помощь, чтобы наше государство могло защищаться от российских атак.

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Скриншот сообщения Бриджит Бринк

Массированный обстрел Украины 29 марта

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.

Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один человек, сейчас он в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, которая оказалась под прицелом вражеских дронов, а также во Львовской и Ивано-Франковской.

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