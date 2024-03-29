Посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: twitter/USAmbKyiv

Посол США Бриджит Бринк заявила, что массированная комбинированная атака РФ на Украину в ночь на 29 марта — варварские усилия оставить страну без электроэнергии. Она отметила необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь для защиты от российских обстрелов.

Об этом Бриджит Бринк написала в своем Twitter.

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"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Варварские усилия России лишить электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно", — заявила посол.

Бринк также подчеркнула необходимость оказать Украине всю необходимую помощь, чтобы наше государство могло защищаться от российских атак.

Скриншот сообщения Бриджит Бринк

Массированный обстрел Украины 29 марта

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.

Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один человек, сейчас он в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, которая оказалась под прицелом вражеских дронов, а также во Львовской и Ивано-Франковской.