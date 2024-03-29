Постпред Украины в ООН напомнил американцам о войне в Украине

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Фото: Facebook Сергея Кислицы

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к гражданам США с напоминанием, что Россия продолжает атаковать мирное население нашей страны. Это произошло на фоне затягивания Конгрессом принятия дополнительной помощи украинским войскам.

Об этом он написал в Twitter.

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"Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "осадков" над Киевом и Украиной 29 марта?" — написал Кислица, реагируя на ночную российскую атаку.

Источник: Twitter

Дипломат напомнил, что Россия "продолжает обстреливать украинцев смертоносным оружием".

"Противовоздушная оборона перехватила 84 из 99 целей в украинском небе: 58 "шахедов" и 26 ракет. Большинство из них были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", — отметил Сергей Кислица.

Массированный обстрел Украины 29 марта

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.

Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один мужчина, который находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, оказавшейся под прицелом вражеских дронов, во Львовской и Ивано-Франковской областях.