Россия обстреляла Херсон: во время эвакуации ранены двое полицейских

Оккупационные войска в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. Были ранены два правоохранителя, которые проводили эвакуацию населения

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Обстрел Херсона

Российские оккупанты сегодня, 6 июня, в очередной раз обстреляли Херсон.

Обстрел имел место именно в тот момент, когда в городе происходила эвакуация населения из районов, которые начали подтапливаться после подрыва Каховской ГЭС.

Раненые правоохранители

По предварительным данным, в результате обстрела были ранены двое полицейских.

Правоохранители как раз проводили эвакуационные мероприятия в городе.

Полицейские получили осколочные ранения.

Обстрел Херсона

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 06:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов, и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.