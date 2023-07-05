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Стало известно, сколько стоит один выстрел ракеты Zuni

5 июля 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стало известно, сколько стоит один выстрел ракеты Zuni
Выстрел авиационной ракетой Zuni из штурмовика Douglas A-4 Skyhawk. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия получила от Соединенных Штатов Америки неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Эти ракеты использовались еще во времена Вьетнамской войны.

Об этом сообщают National Air and Space Musem, Eurasiantimes и Defense Express.

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Ракеты со времен Вьетнамской войны

Американская неуправляемая авиационная ракета класса "воздух — земля" была разработана компаниями Douglas Aircraft и Sperry еще в 50-х годах прошлого века.

С 1957 г. они находились на вооружении американской армии.

Ракеты используются для ударов по небольшим наземным и надводным целям.

Речь идет, в частности, о:

  • танках;
  • небольших кораблях;
  • артиллерийских батареях.

Дальность стрельбы — от 8 до 9 километров.

В боевых условиях вооруженные силы США использовали это оружие во время боевых действий во Вьетнамской войне.

В 1980-х они были сняты с вооружения и хранились на складах.

Цена ракеты

Украинская армия получила от Пентагона 4000 авиационных ракет Zuni. О стоимости этой партии неизвестно.

В 50-х, когда ракеты только поступили на вооружение американской армии, они стоили около 150 долларов США за один экземпляр.

Сейчас, по неофициальным данным, одна ракета Zuni стоит около 400 долларов.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел:

  • системы противовоздушной обороны Patriot;
  • ракетной системы залпового огня HIMARS;
  • противоракетного комплекса IRIS-T;
  • зенитного ракетного комплекса NASAMS;
  • крылатой ракеты Storm Shadow;
  • баллистической ракеты ATACMS;
  • управляемой авиабомбы GLSDB;
  • противокорабельной ракеты NSM.

Напомним, что США объявили о передаче ракет Zuni вооруженным силам Украины в мае 2023 года.

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