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Стало відомо, скільки коштує один постріл ракети Zuni

5 липня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, скільки коштує один постріл ракети Zuni
Постріл авіаційною ракетою Zuni зі штурмовика Douglas A-4 Skyhawk. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія отримала від Сполучених Штатів Америки некеровані авіаційні ракети Zuni. Ці ракети використовували ще в часи В’єтнамської війни.

Про це повідомляють National Air and Space Musem, Eurasiantimes та Defense Express.

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Ракети з часів В’єтнамської війни

Американська некерована авіаційна ракета класу "повітря — земля" була розроблена компаніями Douglas Aircraft та Sperry ще в 50-х роках минулого століття.

З 1957 року вони перебували на озброєнні американської армії.

Ракети використовуються для ударів по невеликих наземних та надводних цілях.

Йдеться, зокрема, про:

  • танки;
  • невеликі кораблі;
  • артилерійські батареї.

Дальність стрільби — від 8 до 9 кілометрів.

У бойових умовах збройні сили США використали цю зброю під час бойових дій у В’єтнамській війні.

В 1980-х вони були зняті з озброєння і зберігалися на складах.

Ціна ракети

Українська армія отримала від Пентагону 4000 авіаційних ракет Zuni. Про вартість цієї партії невідомо.

У 50-х, коли ракети тільки надійшли на озброєння американської армії, вони коштували близько 150 доларів США за один екземпляр.

Зараз, за неофіційними даними, одна ракета Zuni коштує близько 400 доларів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл:

  • системи протиповітряної оборони Patriot;
  • ракетної системи залпового вогню HIMARS;
  • протиракетного комплексу IRIS-T;
  • зенітного ракетного комплексу NASAMS;
  • крилатої ракети Storm Shadow;
  • балістичної ракети ATACMS;
  • керованої авіабомби GLSDB;
  • протикорабельної ракети NSM.

Нагадаємо, що США оголосили про передачу ракет Zuni Збройним силам України в травні 2023 року.

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