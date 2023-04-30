Интересные факты о находящихся на вооружении ВСУ трофейных российских пушках "Рапиры" и "Нона-К"

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники. Фото: РосСМИ

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

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Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские установки. Сегодня продолжим рассказ о российских пушках, которые достались ВСУ.

"Нона-К"

Советская русская 120-мм буксированная артиллерийская система калибра 120 мм. 2Б16 "Нона-К".

Эта пушка включает в себя возможности сразу трех типов оружия: пушки, гаубицы и миномета.

Система разработана в специальном конструкторском бюро Завода им. Ленина в городе Пермь.

"Нона-К" в музее русской глубинки. Фото: Wikimedia commons

Стоит отметить, что "Нона-К" сконструирована с учетом опыта боевых действий сухопутных войск Советского Союза в Афганистане и в 1986 году взята на вооружение армии СССР.

Интересно, что артсистема сделана таким образом, что ее пушка способна вести огонь 19 разными видами боеприпасов. В частности, всеми типами 120-мм мин, а также обломочно-фугасными и кумулятивными снарядами, которые по своей мощности приближены к 152-мм.

Примечательно, что в августе 2014 года в боях за Иловайск по меньшей мере одна "Нона-К" была задействована бандформированием под командованием боевика "Гиви" против ВСУ, а в январе 2015 года три таких орудия были замечены в батальоне "Сомали" под командованием боевика "Моторола", которые оба позже были уничтожены украинскими спецслужбами.

При полномасштабном вторжении в Украину российские оккупационные войска также использовали системы 2Б16 "Нона-К". В результате к маю прошлого года подразделениям ВСУ удалось захватить в качестве трофеев по меньшей мере семь подобных установок.

В феврале этого года выяснилось, что украинские Силы обороны применяют американские 120-мм мины M1101 для стрельбы из этих гаубиц и самоходных минометов "Нона-СВК".

Тактико-технические характеристики:

Длина — 4570 мм.

Ширина — 1790 мм.

Высота — до 1350 мм

Вес — - 1,2 т

Калибр м120 мм

Расчет — 5 человек

Эффективная дальность огня — от 7100 м (в режиме "миномет"), 8800 м (в режиме "пушка")

Максимальная дальность огня — 12800 м.

"Рапира"

Советская российская 100-мм противотанковая гладкоствольная пушка 2А29 "Рапира".

Пушка разрабатывалась для борьбы с западными танками Leopard 1 и M60.

Артиллерийская система была создана в конце 1960-х годов в ходе модернизации пушки Т-12 и была размещена на новом лафете. В результате этого скорость перемещения пушки механизированным способом возросла до 60 км/ч. по шоссе и до 25 км/ч. — по грунтовой дороге.

"Рапира" ведет огонь на артиллерийских учениях. Фото: Wikimedia commons

Интересно, что передвижение пушки осуществляется штатным тягачом МТ-ЛБ, а в зимнее время для передвижения по снегу использовалась лыжная установка ЛВ-7.

Пушка была запущена в серийное производство в 1970 году, а была принята на вооружение Советской Армии только в 1972 году.

Боевые возможности "Рапиры" в противостоянии танкам уже в 80-х годах прошлого столетия стали достаточно спорными, несмотря на модернизацию системы прицеливания. В результате в начале 90-х годов Россия активно начала снимать эти пушки с вооружения.

Таким образом, по разным данным, в настоящее время в армии РФ эксплуатируется около полутысячи "Рапир", еще около 2 тысяч находится в законсервированном состоянии. Определенную часть этих орудий враг уже начал снимать с хранения, чтобы задействовать в войне против Украины.

Между тем, ВСУ продолжают активно использовать в боях эту артиллерийскую систему. Ее в Украине насчитывается около 500 единиц.

Примечательно, что помимо обычных пушечных снарядов ВСУ используют при стрельбе для стрельбы "Рапиры" противотанковые управляемые ракеты от ПТРК "Стугна".

По состоянию на начало сентября прошлого года официальное подтверждение нашло захват подразделениями ВСУ трех орудий этого типа в исправном состоянии.

Тактико-технические характеристики: