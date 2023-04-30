Цікаві факти про трофейні російські гармати "Рапіри" та "Нона-К", які перебувають на озброєнні ЗСУ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки. Фото: РосЗМІ

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомогає українцям бити загарбників їх же зброєю.

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Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські установки. Сьогодні продовжимо розповідь про російські гармати, які дісталися ЗСУ.

"Нона-К"

Радянська російська 120-мм буксирована артилерійська система калібру 120 мм. 2Б16 "Нона-К".

Ця гармата містить в собі можливості відразу трьох типів зброї: гармати, гаубиці та міномету.

Система була розроблена у спеціальному конструкторському бюро Заводу ім. Леніна в місті Перм.

"Нона-К" в музеї російської глибинки. Фото: Wikimedia commons

Варто зазначити, що "Нона-К" сконструйована з урахуванням досвіду бойових дій сухопутних військ Радянського Союзу в Афганістані та у 1986 році була взята на озброєння армії СРСР.

Цікаво, що артсистема зроблена таким чином, що її гармата здатна вести вогонь 19-ма різними видами боєприпасів. Зокрема, — всіма типами 120-мм мін, а також уламково-фугасними та кумулятивними снарядами, які за своєю потужністю наближені до 152-мм.

Примітно, що у серпні 2014 року в боях за Іловайськ щонайменше одна "Нона-К" була задіяна бандформуванням під командуванням бойовика "Гіві" проти ЗСУ, а у січні 2015 року три такі гармати були помічені в батальйоні "Сомалі" під головуванням бойовика "Мотороли", які обидва пізніше були знищені українськими спецслужбами.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська також використовували системи 2Б16 "Нона-К". В результаті до травня минулого року підрозділам ЗСУ вдалося захопити в якості трофеїв щонайменше сім подібних установок.

В лютому цього року з’ясувалося, що українські Сили оборони застосовують американські 120-мм міни M1101 для стрільби з цих гаубиць та самохідних мінометів "Нона-СВК".

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 4570 мм

Ширина — 1790 мм

Висота — до 1350 мм

Вага — 1,2 т

Калібр — 120 мм

Розрахунок — 5 осіб

Ефективна дальність вогню — від 7100 м (в редимі "міномет"), 8800 м (в режимі "гармата")

Максимальна дальність вогню — 12800 м

"Рапіра"

Радянська російська 100-мм протитанкова гладкоствольна гармата 2А29 "Рапіра".

Гармата розроблялася для боротьби з західними танками Leopard 1 та M60.

Артилерійська система була створена наприкінці 1960-х років в ході модернізація гармати Т-12 і була розміщена на новому лафеті. У результаті цього швидкість переміщення гармати механізовfним способом зросла до 60 км/год. по шосе і до 25 км/год. — по грунтовій дорозі.

"Рапіра" веде вогонь на артилерійських навчаннях. Фото: Wikimedia commons

Цікаво, що пересування гармати здійснюється штатним тягачем МТ-ЛБ, а в зимню пору для пересування по снігу використовувалася лижна установка ЛВ-7.

Гармата була запущена у серійне виробництво в 1970 році, а була прийнята на озброєння Радянської Армії лише в 1972 році.

Бойові можливості "Рапіри" в протистоянні танкам вже у 80-х роках минулого століття стали досить спірними, незважаючи на модернізацію системи прицілювання. В результаті на початку 90-х років Росія активно почала знімати ці гармати з озброєння.

Таким чином, за різними даними, наразі в армії РФ експлуатується близько пів тисячі "Рапір", ще близько 2 тисяч перебуває в законсервованому стані. Певну частину з них ворог вже почав знімати з зберігання.

Між тим ЗСУ продовжують активно використовувати в боях цю артилерійську систему. Її в Україні налічується близько 500 одиниць.

Примітно, що крім звичайних гарматних снарядів ЗСУ використовують при стрільбі з для стрільби "Рапіри" протитанкові керовані ракети від ПТРК "Стугна".

Станом на початок вересня минулого року офіційного підтвердження знайшло захоплення підрозділами ЗСУ трьох гармат цього типу в справному стані.

Тактико-технічні характеристики: