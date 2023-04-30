Цікаві факти про трофейні російські гармати "Рапіри" та "Нона-К", які перебувають на озброєнні ЗСУ

Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Гармати. Частина 2
Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.
Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомогає українцям бити загарбників їх же зброєю.
Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.
Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські установки. Сьогодні продовжимо розповідь про російські гармати, які дісталися ЗСУ.
"Нона-К"
Радянська російська 120-мм буксирована артилерійська система калібру 120 мм. 2Б16 "Нона-К".
Ця гармата містить в собі можливості відразу трьох типів зброї: гармати, гаубиці та міномету.
Система була розроблена у спеціальному конструкторському бюро Заводу ім. Леніна в місті Перм.
Варто зазначити, що "Нона-К" сконструйована з урахуванням досвіду бойових дій сухопутних військ Радянського Союзу в Афганістані та у 1986 році була взята на озброєння армії СРСР.
Цікаво, що артсистема зроблена таким чином, що її гармата здатна вести вогонь 19-ма різними видами боєприпасів. Зокрема, — всіма типами 120-мм мін, а також уламково-фугасними та кумулятивними снарядами, які за своєю потужністю наближені до 152-мм.
Примітно, що у серпні 2014 року в боях за Іловайськ щонайменше одна "Нона-К" була задіяна бандформуванням під командуванням бойовика "Гіві" проти ЗСУ, а у січні 2015 року три такі гармати були помічені в батальйоні "Сомалі" під головуванням бойовика "Мотороли", які обидва пізніше були знищені українськими спецслужбами.
Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська також використовували системи 2Б16 "Нона-К". В результаті до травня минулого року підрозділам ЗСУ вдалося захопити в якості трофеїв щонайменше сім подібних установок.
В лютому цього року з’ясувалося, що українські Сили оборони застосовують американські 120-мм міни M1101 для стрільби з цих гаубиць та самохідних мінометів "Нона-СВК".
Тактико-технічні характеристики:
- Довжина — 4570 мм
- Ширина — 1790 мм
- Висота — до 1350 мм
- Вага — 1,2 т
- Калібр — 120 мм
- Розрахунок — 5 осіб
- Ефективна дальність вогню — від 7100 м (в редимі "міномет"), 8800 м (в режимі "гармата")
- Максимальна дальність вогню — 12800 м
"Рапіра"
Радянська російська 100-мм протитанкова гладкоствольна гармата 2А29 "Рапіра".
Гармата розроблялася для боротьби з західними танками Leopard 1 та M60.
Артилерійська система була створена наприкінці 1960-х років в ході модернізація гармати Т-12 і була розміщена на новому лафеті. У результаті цього швидкість переміщення гармати механізовfним способом зросла до 60 км/год. по шосе і до 25 км/год. — по грунтовій дорозі.
Цікаво, що пересування гармати здійснюється штатним тягачем МТ-ЛБ, а в зимню пору для пересування по снігу використовувалася лижна установка ЛВ-7.
Гармата була запущена у серійне виробництво в 1970 році, а була прийнята на озброєння Радянської Армії лише в 1972 році.
Бойові можливості "Рапіри" в протистоянні танкам вже у 80-х роках минулого століття стали досить спірними, незважаючи на модернізацію системи прицілювання. В результаті на початку 90-х років Росія активно почала знімати ці гармати з озброєння.
Таким чином, за різними даними, наразі в армії РФ експлуатується близько пів тисячі "Рапір", ще близько 2 тисяч перебуває в законсервованому стані. Певну частину з них ворог вже почав знімати з зберігання.
Між тим ЗСУ продовжують активно використовувати в боях цю артилерійську систему. Її в Україні налічується близько 500 одиниць.
Примітно, що крім звичайних гарматних снарядів ЗСУ використовують при стрільбі з для стрільби "Рапіри" протитанкові керовані ракети від ПТРК "Стугна".
Станом на початок вересня минулого року офіційного підтвердження знайшло захоплення підрозділами ЗСУ трьох гармат цього типу в справному стані.
Тактико-технічні характеристики:
- Довжина — 9650 мм
- Ширина — 2320 мм
- Висота — до 1600-2600 мм
- Вага — 3,1 т
- Калібр — 100 мм
- Розрахунок — 6-7 осіб
- Ефективна дальність вогню — від 2130 м
- Максимальна дальність вогню — 8200 м