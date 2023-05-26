Трофейные российские ЗРК "ТОР" и "Бук"

Мемориальный камень на месте падения сбитого с российским ЗРК "БукМ1" малазийского лайнера. Фото: Укринформ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

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Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации.

Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике.

Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские системы, РСЗО, средства разведки и помех.

Сегодня поговорим о зенитных комплексах.

ЗРК "Бук"

Российский советский самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Он пришел на смену устаревшему ЗРК "Куб"

Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами, БпЛА, управляемыми бомбами, летящими на малых и средних высотах от 30 м до 14-18 км, в условиях интенсивного радиопротиводействия противника.

ЗРК "Бук" в военном музее. Фото: Wikimedia commons

Первый "Бук", имевший индекс 9К37, был взят на вооружение Советской армии в 1979 году. Позже была создана морская версия "Бука", которая получила название М-22 "Ураган".

Стоит отметить, что после принятия нового ЗРК на вооружение были начаты работы по дальнейшей модернизации этого комплекса. По их результатам на свет появился ЗРК "Бук-М1".

ЗРК "Бук-М1". Фото: РосСМИ

По сравнению с базовым вариантом у него была значительно увеличена зона поражения крылатых ракет и вертолетов и ведена возможность распознавания трех классов целей — самолета, вертолета и ракеты.

Всего благодаря появлению базовой модели было изготовлено семь модификаций "Бука", находящихся на вооружении десяти стран мира.

Первое общеизвестное применение россиянами установки "Бук-М1" произошло 17 июля 2014 года после российского вторжения в Донбасс. Тогда оккупантами и их пособиями из числа местных коллаборантов и предателей был сбит пассажирский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. Обломки самолета упали вблизи города Тореза Донецкой области. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Обломки сбитого оккупантами "Боинга" на Донбассе в 2014 году. Фото: Reuters

В ходе широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года украинским Силам обороны удалось захватить или уничтожить различные составляющие комплекса "Буку" (командные пункты, РЛС, транспортно-заряжающие машины, пусковые установки и т.п.).

Так, в начале апреля прошлого года в Черниговской области вблизи населенного пункта Новый Быков украинские военные уничтожили российскую станцию обнаружения и целеуказания, входившую в состав комплекса "Бук-М2".

Трофейний "Бук", квітень 2022 року. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook

А ночью 24 июня 2022 года в Алчевске вскоре после старта ракета вражеского ЗРК "Бук" вернула почти на 180° и разорвалась неподалеку от места пуска.

Тактико-технические характеристики:

Дальность поражения целей — от 3,5 до 35 км

Высота поражения целей — от 25 до 22000 м

Количество ракет — 4 ед.

Время развертывания — до 5 мин

Время перезаряжания — 12 мин.

"Тор"

Российский советский зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор" относится к классу всепогодных. Предназначен для уничтожения крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, производимых в том числе по технологии "Стелс".

ЗРК может функционировать как с участием операторов, так и полностью вести работу в автоматическом режиме. При этом система комплекса сама контролирует определенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные его бортовой системой "свой-чужой".

ЗРК "ТОР" на параде в России. Фото: Wikimedia commons

Работа над комплексом началась в 1972 году, а уже четыре года спустя он был взят на вооружение армии СССР.

Стоит отметить, что вероятность поражения одной ракетой самолета из комплекса "Тор" составляет 30-70%, вертолета — 50-88%, беспилотника — 85-95% на расстоянии от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км.

Интересный факт: "Тор" стал первой системой ближнего боя в мире с вертикальным стартом ракеты.

В состав боевой машины входят станция обнаружения целей, станция наведения, электронно-вычислительная машина, пусковая установка и другая аппаратура.

Комплекс выпускается в семи модификациях.

В ходе российского вторжения на Донбасс в 2014 году впервые ЗРК "Тор" было зафиксировано 2 сентября в районе города Краснодон Луганской области. Позже его фиксировали в Шахтерске, Донецке и других частях оккупированного россиянами Донбасса.

После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 16 мая российский ЗРК "Тор" был уничтожен одним из подразделений ОТУ "Север" в районе Попасной Донецкой области.

А 6 мая 2022 ОК "Юг" обнародовало видео с БпЛА "Байрактар" воздушных ударов и уничтожение ЗРК "Тор" на острове Змеиный.

В начале февраля 2023 г. ВСУ высокоточными артиллерийскими ударами и с привлечением беспилотника в течение нескольких дней уничтожили две установки "Тор-М2ДТ", предназначенные для применения в условиях арктического климата.

А в первых числах марта 2023 СБУ продемонстрировала видео уничтожение дроном-камикадзе российских ЗРК "Тор-М2" и ЗРК С-300ВМ.

Между тем, были и трофеи. Так, в результате наступления в начале сентября 2022 года в районе города Изюм Харьковской области, украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники. Среди них — и ЗРК "Тор".

Тактико-технические характеристики: