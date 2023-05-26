Трофейные российские ЗРК "ТОР" и "Бук"

Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Зенитные комплексы
Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники
В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.
Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.
Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации.
Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике.
Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские системы, РСЗО, средства разведки и помех.
Сегодня поговорим о зенитных комплексах.
ЗРК "Бук"
Российский советский самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Он пришел на смену устаревшему ЗРК "Куб"
Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами, БпЛА, управляемыми бомбами, летящими на малых и средних высотах от 30 м до 14-18 км, в условиях интенсивного радиопротиводействия противника.
Первый "Бук", имевший индекс 9К37, был взят на вооружение Советской армии в 1979 году. Позже была создана морская версия "Бука", которая получила название М-22 "Ураган".
Стоит отметить, что после принятия нового ЗРК на вооружение были начаты работы по дальнейшей модернизации этого комплекса. По их результатам на свет появился ЗРК "Бук-М1".
По сравнению с базовым вариантом у него была значительно увеличена зона поражения крылатых ракет и вертолетов и ведена возможность распознавания трех классов целей — самолета, вертолета и ракеты.
Всего благодаря появлению базовой модели было изготовлено семь модификаций "Бука", находящихся на вооружении десяти стран мира.
Первое общеизвестное применение россиянами установки "Бук-М1" произошло 17 июля 2014 года после российского вторжения в Донбасс. Тогда оккупантами и их пособиями из числа местных коллаборантов и предателей был сбит пассажирский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур. Обломки самолета упали вблизи города Тореза Донецкой области. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
В ходе широкомасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года украинским Силам обороны удалось захватить или уничтожить различные составляющие комплекса "Буку" (командные пункты, РЛС, транспортно-заряжающие машины, пусковые установки и т.п.).
Так, в начале апреля прошлого года в Черниговской области вблизи населенного пункта Новый Быков украинские военные уничтожили российскую станцию обнаружения и целеуказания, входившую в состав комплекса "Бук-М2".
А ночью 24 июня 2022 года в Алчевске вскоре после старта ракета вражеского ЗРК "Бук" вернула почти на 180° и разорвалась неподалеку от места пуска.
Тактико-технические характеристики:
- Дальность поражения целей — от 3,5 до 35 км
- Высота поражения целей — от 25 до 22000 м
- Количество ракет — 4 ед.
- Время развертывания — до 5 мин
- Время перезаряжания — 12 мин.
"Тор"
Российский советский зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор" относится к классу всепогодных. Предназначен для уничтожения крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, производимых в том числе по технологии "Стелс".
ЗРК может функционировать как с участием операторов, так и полностью вести работу в автоматическом режиме. При этом система комплекса сама контролирует определенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные его бортовой системой "свой-чужой".
Работа над комплексом началась в 1972 году, а уже четыре года спустя он был взят на вооружение армии СССР.
Стоит отметить, что вероятность поражения одной ракетой самолета из комплекса "Тор" составляет 30-70%, вертолета — 50-88%, беспилотника — 85-95% на расстоянии от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км.
Интересный факт: "Тор" стал первой системой ближнего боя в мире с вертикальным стартом ракеты.
В состав боевой машины входят станция обнаружения целей, станция наведения, электронно-вычислительная машина, пусковая установка и другая аппаратура.
Комплекс выпускается в семи модификациях.
В ходе российского вторжения на Донбасс в 2014 году впервые ЗРК "Тор" было зафиксировано 2 сентября в районе города Краснодон Луганской области. Позже его фиксировали в Шахтерске, Донецке и других частях оккупированного россиянами Донбасса.
После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 16 мая российский ЗРК "Тор" был уничтожен одним из подразделений ОТУ "Север" в районе Попасной Донецкой области.
А 6 мая 2022 ОК "Юг" обнародовало видео с БпЛА "Байрактар" воздушных ударов и уничтожение ЗРК "Тор" на острове Змеиный.
В начале февраля 2023 г. ВСУ высокоточными артиллерийскими ударами и с привлечением беспилотника в течение нескольких дней уничтожили две установки "Тор-М2ДТ", предназначенные для применения в условиях арктического климата.
А в первых числах марта 2023 СБУ продемонстрировала видео уничтожение дроном-камикадзе российских ЗРК "Тор-М2" и ЗРК С-300ВМ.
Между тем, были и трофеи. Так, в результате наступления в начале сентября 2022 года в районе города Изюм Харьковской области, украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники. Среди них — и ЗРК "Тор".
Тактико-технические характеристики:
- Вес — 34 т
- Длина — 7,5 м
- Ширина — 3,3м
- Высота с развернутым радаром — 5,1 м.
- Время развертывания — до 3 мин
- Скорость — до 65 км/ч.