Трофейні російські ЗРК "ТОР" і "Бук"

Россійський ЗРК "Тор". Фото: РосЗМІ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

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Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.

Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку.

Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські системи, РСЗВ, засоби розвідки та перешкод.

Сьогодні поведемо мову про зенітні комплекси.

ЗРК "Бук"

Російський радянський самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук". Він прийшов на зміну застарілому ЗРК "Куб"

Комплекс призначений для боротьби з літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами, БпЛА, керованими бомбами, які летять на малих та середніх висотах від 30 м до 14-18 км, в умовах інтенсивної радіопротидії противника.

ЗРК "Бук" у військовому музеї. Фото: Wikimedia commons

Перши "Бук", який мав індекс 9К37 і був взятий на озброєння Радянської армії у 1979 році. Пізніше було створено морську версію "Буку", яка отримала назву М-22 "Ураган".

Варто зазначити, що одразу після взяття нового ЗРК на озброєння були розпочаті роботи з подальшої модернізації цього комплексу. За їх результатами на світ з’явився ЗРК "Бук-М1".

ЗРК "Бук-М1". Фото: РосЗМІ

Порівняно з базовим варіантом у нього була значно збільшена зона ураження крилатих ракет і гелікоптерів і ведена можливість розпізнавання трьох класів цілей — літака, гелікоптера та ракети.

Всього завдяки появі базової моделі було виготовлено сім модифікацій "Буку", які перебувають на озброєнні десяти країн світу.

Перше загально відоме застосування росіянами установки "Бук-М1" сталося 17 липня 2014 року після російського вторгнення на Донбас. Тоді окупантами та їхніми посібниками з числа місцевих колаборантів та зрадників було збито пасажирський "Боїнг", який виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму до малазійського Куала-Лумпур. Уламки літака впали поблизу міста Торез Донецької області. У катастрофі загинуло 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Уламки збитого окупантами "Боінга" на Донбасі в 2014 році. Фото: Reuters

В ході широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року українським Силам оборони вдалось захопити або знищити різні складові комплексу "Буку" (командні пункти, РЛС, транспортно-заряджальні машини, пускові установки, тощо).

Так, на початку квітня минулого року У Чернігівській області поблизу населеного пункту Новий Биків українські військові знищили російську станцію виявлення та цілевказання, яка входила до складу комплексу "Бук-М2".

Трофейний "Бук", квітень 2022 року. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook

А вночі 24 червня 2022 року в Алчевську невдовзі після старту ракета ворожого ЗРК "Бук" повернула на майже 180° та розірвалася неподалік місця пуску.

Тактико-технічні характеристики:

Дальність ураження цілей — від 3,5 до 35 км

Висота ураження цілей — від 25 до 22000 м

Кількість ракет — 4 од.

Час розгортання — до 5 хв

Час перезаряджання — 12 хв

"Тор"

Російський радянський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор" відноситься до класу всепогодних. Призначений для знищення крилатих ракет, безпілотників, літаків і гелікоптерів, вироблених у тому числі за технологією "Стелс".

ЗРК може функціонувати як за участю операторів, так і повністю вести роботу в автоматичному режимі. При цьому система комплексу сама контролює визначений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані його бортовою системою "свій-чужий".

ЗРК "ТОР" на параді в Росії. Фото: Wikimedia commons

Робота над комплексом розпочалась в 1972 році, а вже через чотири роки він був взятий на озброєння армії СРСР.

Варто зазначити, що ймовірність враження однією ракетою літака з комплексу "Тор" становить 30-70%, гелікоптера — 50-88 %, безпілотника — 85-95 % на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

Цікавий факт: "Тор" став першою системою ближнього бою в світі з вертикальним стартом ракети.

До складу бойової машини входять станція виявлення цілей, станція наведення, електронно-обчислювальна машина, пускова установка та інша апаратура.

Комплекс випускається в семи модифікаціях.

Під час російського вторгнення на Донбас у 2014 році вперше ЗРК "Тор" було зафіксовано 2 вересня в районі міста Краснодон Луганської області. Пізніше його фіксували у Шахтарську, Донецьку та інших частинах окупованого росіянами Донбасу.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року 16 травня російський ЗРК "Тор" був знищений одним із підрозділів ОТУ "Північ" в районі Попасної Донецької області.

А 6 травня 2022 року ОК "Південь" оприлюднило відео з БпЛА "Байрактар" повітряних ударів та знищення ЗРК "Тор" на острові Зміїний.

На початку лютого 2023 року ЗСУ високоточними артилерійськими ударами та із залученням безпілотника впродовж кількох днів знищили дві установки "Тор-М2ДТ", призначені для застосування в умовах арктичного клімату.

А у перших числах березня 2023 року СБУ продемонструвала відео знищення дроном-камікадзе російських ЗРК "Тор-М2" та ЗРК С-300ВМ.

Між тим були і трофеї. Так, в результаті наступу на початку вересня 2022 року в районі міста Ізюм Харківської області, українська армія поповнилася сотнями одиниць трофейної російської техніки. Серед них — і ЗРК "Тор".

Тактико-технічні характеристики: