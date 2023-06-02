Российские ЗРК "Панцирь", "Оса" и "Стрела", захватившие у россиян бойцы ВСУ

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Украине. Фото: РосСМИ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

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Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" - трофейной технике.

Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские системы, РСЗО, средства разведки и помех. Сегодня продолжим речь о зенитных комплексах.

ЗРК "Оса"

Российский советский всепогодный автоматизированный зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса". Предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой или танковой дивизии во время боевых действий.

Разработка ЗРК началась в октябре 1960 года, а на вооружение Вооруженных сил СССР он вступил только через 11 лет.

Комплекс в зависимости от модификации имеет от четырех до шести управляемых зенитных ракет.

ЗРК "Оса" на параде в России. Фото: Wikimedia commons



Стоит отметить, что к концу 10-х годов этого столетия данный ракетный комплекс был самым многочисленным среди вооружения ПВО Российской Федерации и насчитывал 400 единиц машин такого типа.

Модификации "Осы" имели в своем составе новую систему наведения ракеты и новую элементную базу, были доработаны телевизионно-оптические головки наведения, также ЗРК имел способность принимать целеуказания от внешнего командного пункта.

ЗРК "Оса" может уничтожать цели на расстоянии от 15 до 20 км.

Он находится на вооружении армий 16 стран мира. Всего было произведено около 1200 штук.

В ходе полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2023 года по меньшей мере три единицы этой техники вместе с транспортно-заряжающей машиной были захвачены подразделениями украинских сил обороны и поставлены на боевое дежурство сил противовоздушной обороны.

Тактико-технические характеристики:

Вес — 17.5 т

Длина — 9,14 м

Ширина — 2,75 м

Высота с развернутым радаром — 4,2 м.

Обслуга — 5 человек

Скорость — до 80 км/ч. по суше и 8 км/ч. по воде

ЗРК "Стрела-10"

Российский советский самоходный зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения на малых высотах внезапно возникающих воздушных целей, в условиях сложной радиоэлектронной и сложной воздушной обстановки.

ЗРК был создан в 1973 году и после испытаний и усовершенствований взят на вооружение армией СССР в 1976 году.

Главным оружием комплекса является управляемая твердотопливная зенитная ракета, головка наведения которой работает в двухканальном режиме.

Интересно, что первые ракеты при промахе более 4м от цели через 16 секунд полета ракета становится на предохранитель и падает.

В ходе модернизации комплекса его оружие должно было обеспечивать поражение целей, которые летят со скоростью до 415 м/с на встречных курсах на высоте от 25 м до 5 км и на дальности от 800 м до 5 км.

ЗРК "Стрела" на учениях в РФ. Фото: Wikimedia commons

За годы производства "Стрела" появилось четыре модификации этого оружия, взятого на вооружение 20 странами мира.

После российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года первую трофейную "Стрелу" подразделения украинских сил обороны захватили 19 марта 2022 года. Пока известно о захвате по меньшей мере четырех таких ЗРК, которые украинские военные сегодня применяют для борьбы с российскими разведывательными беспилотниками.

Тактико-технические характеристики:

Масса ракеты — от 40 до 42 кг.

Масса боевой части ракеты — от 3 до 5 кг.

Количество ракет на боевой машине — 8 ед.

"Панцирь-С1"

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1".

Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного приступа.

Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

СРГК был создан в 1994 году и в следующем году впервые продемонстрирован публике на международной выставке оружия в Москве. А на вооружение российской армии ЗРГК было взято только в 2012 году.

ВСУ захватили невредимый "Панцирь". Фото: Оперативный ВСУ Twitter

"Панцирь" относится к зенитному комплексу малого радиуса действия. Система размещается на гусеничном или колесном шасси.

Противовоздушная оборона объектов осуществляется автоматическими пушками с управляемыми ракетами и снарядами с радиокомандной наводкой.

Комплекс в зависимости от модификации способен поражать цели на дальности от 200 до 40000 м при высоте 15000м.

При этом "Панцирь" может работать в автоматическом режиме как в самостоятельной боевой единице, так и в составе подразделения из нескольких машин.

В ходе российского вторжения на Донбасс в 2014 году первые появления системы "Панцирь-С1" на Донбассе зафиксированы в июле-августе того же года. В частности, вблизи Луганского аэропорта ВСУ была уничтожена одна такая установка.

В дальнейшем ОДГК попадали в поле зрения в районах Старобешевого, Иловайска, Шахтерска, Макеевки, Луганска и т.д.

Пока известно об уничтожении подразделениями ВСУ по меньшей мере 8 "Панцирей" и захвате, как минимум, трех уцелевших единиц этого оружия.

Тактико-технические характеристики: