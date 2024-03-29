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Ночная атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожили Воздушные силы

29 марта 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожили Воздушные силы
Работа ПВО ночью. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты нанесли мощный комбинированный удар по Украине в ночь на 29 марта, выпустив 99 воздушных целей. Захватчики пытались ударить по объектам топливно-энергетического сектора нашей страны.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Олещук рассказал, что этой ночью враг нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА. В общей сложности россияне выпустили 99 воздушных целей, среди которых:

  • 60 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);
  • три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К — Рязанская область);
  • две баллистические ракеты "Искандер-М" (с территории временно оккупированного Крыма);
  • девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 — Белгородская область);
  • четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область);
  • 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — Энгельс).

Сколько вражеских целей уничтожило ПВО

"К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:

  • 58 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • пять управляемых авиационных ракет Х-59;
  • четыре крылатых ракеты "Искандер-К".
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Число уничтоженных воздушных целей РФ ночью 29 марта. Фото: ПС
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Скриншот сообщения Николая Олещука

Массированный обстрел Украины 29 марта

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.

Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один человек, находящийся в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, оказавшейся под прицелом вражеских дронов, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

обстрелы
ПВО
ракеты
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энергосистема
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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