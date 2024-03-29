Ночная атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожили Воздушные силы
Российские оккупанты нанесли мощный комбинированный удар по Украине в ночь на 29 марта, выпустив 99 воздушных целей. Захватчики пытались ударить по объектам топливно-энергетического сектора нашей страны.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Чем оккупанты атаковали Украину ночью 29 марта
Олещук рассказал, что этой ночью враг нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БпЛА. В общей сложности россияне выпустили 99 воздушных целей, среди которых:
- 60 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);
- три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К — Рязанская область);
- две баллистические ракеты "Искандер-М" (с территории временно оккупированного Крыма);
- девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 — Белгородская область);
- четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область);
- 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — Энгельс).
Сколько вражеских целей уничтожило ПВО
"К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:
- 58 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- пять управляемых авиационных ракет Х-59;
- четыре крылатых ракеты "Искандер-К".
Массированный обстрел Украины 29 марта
Напомним, этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов. Оккупанты нанесли удар "шахедами" и разными видами ракет.
Взрывы раздавались в Днепре и области. Там захватчики "охотились" на критическую инфраструктуру. Часть жителей Каменского осталась без света. Ранен один человек, находящийся в тяжелом состоянии.
Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, оказавшейся под прицелом вражеских дронов, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.
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